Украинский дрон ранил мужчину в селе Новая Таволжанка, Белгородская область

В Белгородской области, в селе Новая Таволжанка, беспилотный аппарат Украины ранил местного жителя. Мужчина, ехавший на велосипеде, был доставлен в больницу с баротравмой и осколочными ранениями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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