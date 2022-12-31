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Аделаида (WTA). Касаткина стартует матчем с квалифаером, Кудерметова встретится с Анисимовой, Александрова – с Вондроушовой, Самсонова – с Чжан Шуай

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет со 2 по 8 января. В первом круге Дарья Касаткина (3) сыграет с квалифаером, Вероника Кудерметова (4) – с Амандой Анисимовой.

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