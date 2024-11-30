«Вояджер-1» восстановил постоянную связь с Землей

Зонд «Вояджер-1» в представлении художника / © NASA / JPL-Caltech Это обстоятельство не позволило команде инженеров получить научные данные и информацию о техническом состоянии зонда, который отправился в космос в далеком 1977 году.
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