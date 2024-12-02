Как светятся звезды и почему их не видно днем

Что такое звезда Почему и как светятся звезды Почему днем их не видно Что такое звезда Фото: HANDOUT/AFP/East News/Hubble Звезды являются важнейшими элементами Вселенной, так как генерируют тепло и свет для планет Звезда — это крупное и очень горячее космическое тело, которое состоит из газа и излучает свет.