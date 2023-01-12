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Маэстро Раймонд Паулс подумывает о завершении карьеры

Маэстро Раймонд Паулс подумывает о завершении карьеры

Легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс бывает откровенен с латвийскими журналистами – например, искренне ответил на вопрос, как себя чувствует, и когда ждать его следующих выступлений? «Я отношусь ко многим вопросам философски.

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