Маэстро Раймонд Паулс подумывает о завершении карьеры

Легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс бывает откровенен с латвийскими журналистами – например, искренне ответил на вопрос, как себя чувствует, и когда ждать его следующих выступлений? «Я отношусь ко многим вопросам философски.
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