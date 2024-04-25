Обвинение просит для помощника руководителя Астрахани срок в 7,5 лет за вымогательство

Прокурор запросил для помощника руководителя Астрахани 7,5 года за вымогательство Государственное обвинение просит вынести приговор в виде 7,5 лет лишения свободы помощнику руководителя Астрахани, возглавляющему региональное отделение партии “Родина” по фамилии Карен Григорян, который обвиняется в вымогательстве денег за удаление новостей из Telegram-каналов.