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В Хабаровском крае убили 17-летнего юношу

В Хабаровском крае убили 17-летнего юношу

В Хабаровском районе мужчина арестован за убийство подростка. Суд, учитывая мнение прокуратуры Хабаровского района, постановил заключить под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

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