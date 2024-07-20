В Хабаровском крае убили 17-летнего юношу

В Хабаровском районе мужчина арестован за убийство подростка. Суд, учитывая мнение прокуратуры Хабаровского района, постановил заключить под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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