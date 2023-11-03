Журналист Марко Раймонди: "Поссорились с русскими - работаем себе в убыток"

Игорь Кузнецов

Я не знаю есть ли там "жидомассоны", вероятно были. Что теперь произойдёт в экономико-социальных преобразованиях на Кубе - не знаю. Очень сложно перейти от того режима противостояния с США, к новому, прагматичному.