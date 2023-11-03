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Журналист Марко Раймонди: "Поссорились с русскими - работаем себе в убыток"

Журналист Марко Раймонди: "Поссорились с русскими - работаем себе в убыток"

Politiki.net Одна маленькая, но гордая Прибалтийская республика, вынуждено признала: разрыв экономических связей с Российской Федерацией, резко ухудшил материальное благосостояние младо европейцев.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Я не знаю есть ли там &quot;жидомассоны&quot;, вероятно были. Что теперь произойдёт в экономико-социальных преобразованиях на Кубе - не знаю. Очень сложно перейти от того режима противостояния с США, к новому, прагматичному.
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1 д.
Галина Смирнова
Вот она какая, наша Кая! Наша Кая дерзкая такая, В госбюджете дырки затыкая Борется с российским злом! :-)
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16 час.
Юрий Золотарев
А  НЕХРЕН слушать такое свинское правительство!! Что, СВОЕГО ума нет, что развесили уши перед идиоткой-бабой Каей Каллас??
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8 час.

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