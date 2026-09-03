Путин: Россия должна быть готова ко всему

Россия должна быть готова ко всему, только так желающие ей навредить поймут, что этого лучше не делать, заявил российский президент Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.
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