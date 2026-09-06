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Регионы России

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Страны ОПЕК сохранили квоты на добычу нефти в октябре

Страны ОПЕК сохранили квоты на добычу нефти в октябре

Семь государств-участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), включая Россию, решили сохранить квоты по добыче нефти на уровне сентября для октября 2026 года.

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