Анжелика Ястребова: Сегодня поздравляем с Днем рождения Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Щегленко Захара Владимировича!

Сегодня поздравляем с Днем рождения Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Щегленко Захара Владимировича!Выражаем Вам искреннюю благодарность за ответственное и неравнодушное отношение к делу, которому Вы себя посвятили, всегда конструктивный диалог и стремление к качественным … .
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