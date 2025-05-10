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    и…Михаил Развожаев:...

Анжелика Ястребова: Сегодня поздравляем с Днем рождения Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Щегленко Захара Владимировича!

Анжелика Ястребова: Сегодня поздравляем с Днем рождения Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Щегленко Захара Владимировича!

Сегодня поздравляем с Днем рождения Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Щегленко Захара Владимировича!Выражаем Вам искреннюю благодарность за ответственное и неравнодушное отношение к делу, которому Вы себя посвятили, всегда конструктивный диалог и стремление к качественным … .

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