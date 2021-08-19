США раскрыли договоренности с талибами про американцев в Афганистане

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
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