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США раскрыли договоренности с талибами про американцев в Афганистане |

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

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