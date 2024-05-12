В Верхней Тойме продолжается строительство социальных домов

Новые дома на улице Комсомольской позволят расселить две тысячи квадратных метров аварийного жильяСтроители уже завершили отделочные работы внутри помещений и приступили к благоустройству придомовой территории.
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