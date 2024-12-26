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Царьград

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Сигэру Исиба и Зеленский обсудили укрепление сотрудничества и помощь Украине

Сигэру Исиба и Зеленский обсудили укрепление сотрудничества и помощь Украине

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, подтвердив поддержку Украины и антироссийские санкции.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пора бы уже Японии &quot;кислород&quot; начать перекрывать, если он так себя ведёт. Приоритеты надо уметь расставлять.
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18 час.

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