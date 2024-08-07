Атака украинских диверсантов на Курскую область – это реализация "хитрого плана" украинского лидера Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского, убежден экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, отставной полковник Сергей Хатылев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии