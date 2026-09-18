Пашинян допустил пересмотр условий пребывания российской военной базы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана обсуждать условия пребывания на территории республики 102-й российской военной базы.
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Пашинян идет по пути Трампа, каждым новым высказыванием опровергает предыдущие. Армянам пора опомниться, пока не поздно. Нельзя оставлять неадеквата во главе государства.
ГОВНО ...заговорило о ГОВНЕ...
ДА УЖЖЖЖ