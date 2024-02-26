Анонсирован русский дубляж «Людей Икс '97» с тем самым голосом Росомахи от «Р...

Анонсирован русский дубляж «Людей Икс '97» с тем самым голосом Росомахи от «РЕН ТВ»У анимационного сериала «Люди Икс ’97» будет как минимум один неофициальный дубляж — таковой анонсировали творческое объединение NEXUS и Watchman Voice, выпустив трейлер на великом и могучем.