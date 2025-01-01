В Англии неизвестные похитили фуру с пивом Guinness

Неизвестные в Англии похитили фуру с сотнями бочек пива Guinness. Это произошло на фоне сообщений о предновогоднем дефиците бренда в Великобритании, сообщает газета Guardian со ссылкой на информированные источники.
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