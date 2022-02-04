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Женская сборная России отправилась в Доминиканскую Республику на квалификацию ЧМ-2022. Вадеева не сыграет

Рано утром в пятницу женская сборная России вылетела в Доминиканскую Республику, где 13-14 февраля примет участие в квалификации Кубка мира-2022.

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