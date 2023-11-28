Производство оливок страдает из-за изменения климата

Изменение климата — это отсутствие глубокой зимы, что негативно сказывается на оливковых деревьях. Например, в середине ноября температура в регионе Халкидики на севере Греции все еще превышала 15 градусов по Цельсию.
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