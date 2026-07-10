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Гаррисон Мэтьюз близок к переходу в «Милан» после 7 лет в НБА

Защитник Гаррисон Мэтьюз (29 лет, 196 см) близок к переезду в Европу. По сообщениям источников, снайпер завершает обсуждение контракта с « Миланом ».

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