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В Приамурье специалисты коммунальной службы завершили ремонтные работы на объектах военной инфраструктуры ВВО

В Приамурье специалисты коммунальной службы завершили ремонтные работы на объектах военной инфраструктуры ВВО

Выполнение всех мероприятий по модернизации оборудования и проведению ремонтных работ, позволит в дальнейшем обеспечить эффективную эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры.

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