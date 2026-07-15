Иран атаковал базу США: Бушуют мощные пожары. Корабли тонут. Заявление Трампа

Иран нанёс удары по американской базе, вызвав масштабные пожары и потопление кораблей в Ормузском проливе, а президент США Дональд Трамп пообещал ответными ударами и пригрозил ликвидировать лидеров Тегерана - противостояние продолжается.
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