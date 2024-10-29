«Право на лево»: Когда Конников борозды не портит

В российский прокат 31 октября выходит отечественная комедия-тренинг, как ее называют создатели, «Право на лево» режиссера Гарика Петросяна, пару лет назад дебютировавшего с монодрамой «Слон», где мужчина в исполнении Павла Прилучного пытался буквально уехать от своих проблем.