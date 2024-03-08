Добро пожаловать в Средневековье: Финляндия вся обчесалась – древняя зараза вернулась в ЕС

ИН

Ирина Некрасова

Неужели у вас чесотка?! Или клопы?! Или, того хуже, болезнь, о которой "говорят лишь среди взрослых"?! Среди огромного количества моих родных и знакомых ничего такого не наблюдается, они внимательно "смотрят на себя", уверяю вас. Так о чем вы?