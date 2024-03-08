Такое ощущение, что реальной цивилизующей силой для Европы была… Россия. Потому что как только с Россией они разругались, так сразу – всё.
Добро пожаловать в Средневековье: Финляндия вся обчесалась – древняя зараза вернулась в ЕС
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Неужели у вас чесотка?! Или клопы?! Или, того хуже, болезнь, о которой "говорят лишь среди взрослых"?! Среди огромного количества моих родных и знакомых ничего такого не наблюдается, они внимательно "смотрят на себя", уверяю вас. Так о чем вы?
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4 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Иноагент пробрался в президенты Финляндии, ждите новой украины.
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Сама природа уничтожает всю гейропейскую пидерсию пингдостана, а все их презики и иже с ними проститутки, которым за свои народы просто до3,14зды!
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3 час.
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