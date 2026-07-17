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Пункт-А

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Астраханец лишился «Лексуса» за пьяные рецидивы за рулем

Астраханец лишился «Лексуса» за пьяные рецидивы за рулем

Володарский районный суд признал местного жителя виновным за повторную пьяную езду. Астраханец уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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