Астраханец лишился «Лексуса» за пьяные рецидивы за рулем

Володарский районный суд признал местного жителя виновным за повторную пьяную езду. Астраханец уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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