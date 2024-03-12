В МИД Швеции выступили против размещения постоянных баз НАТО в стране

Global Look Press/U.S. Army/ZUMAPRESS.com Вступившая в НАТО Швеция не хочет размещения постоянных баз Альянса на территории страны, заявил в беседе с турецким агентством Anadolu глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии