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В МИД Швеции выступили против размещения постоянных баз НАТО в стране

В МИД Швеции выступили против размещения постоянных баз НАТО в стране

Global Look Press/U.S. Army/ZUMAPRESS.com Вступившая в НАТО Швеция не хочет размещения постоянных баз Альянса на территории страны, заявил в беседе с турецким агентством Anadolu глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.

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