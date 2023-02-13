Ассоциация независимых аптек потребовала от ФАС остановить "давление" федеральных аптечных сетей

Представители Ассоциации независимых аптек обратились в Министерство экономики (Минэкономики) и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием установить норму расстояния между аптеками с целью остановить "давление" крупных аптечных сетей.
Представители Ассоциации независимых аптек обратились в Министерство экономики (Минэкономики) и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием установить норму расстояния между аптеками с целью остановить "давление" крупных аптечных сетей.
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