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Ассоциация независимых аптек потребовала от ФАС остановить "давление" федеральных аптечных сетей

Ассоциация независимых аптек потребовала от ФАС остановить "давление" федеральных аптечных сетей

Представители Ассоциации независимых аптек обратились в Министерство экономики (Минэкономики) и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием установить норму расстояния между аптеками с целью остановить "давление" крупных аптечных сетей.

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