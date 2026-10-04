Aston Martin перенёс выпуск электромобиля на 2033–2035 годы

Aston Martin перенёс выпуск своего первого электромобиля на 2033–2035 годы. Генеральный директор Адриан Холлмарк отметил, что пауза позволит улучшить технологии, в то время как бренд продолжит модернизировать бензиновые двигатели до 2035 года.