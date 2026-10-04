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Царьград

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Aston Martin перенёс выпуск электромобиля на 2033–2035 годы

Aston Martin перенёс выпуск электромобиля на 2033–2035 годы

Aston Martin перенёс выпуск своего первого электромобиля на 2033–2035 годы. Генеральный директор Адриан Холлмарк отметил, что пауза позволит улучшить технологии, в то время как бренд продолжит модернизировать бензиновые двигатели до 2035 года.

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