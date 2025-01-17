Бөгелмәдә Газинур Гафиятуллинның туган көнен билгеләп үттеләр. Линейкада кадетлар Советлар Союзы Герое Газинур Гафиятуллинның биографиясен һәм батырлыгын искә төшерде, аның исемен Бөгелмә кадет мәктәбе йөртә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии