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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Бөгелмәдә Газинур Гафиятуллинның туган көнен билгеләп үттеләр

Бөгелмәдә Газинур Гафиятуллинның туган көнен билгеләп үттеләр

Бөгелмәдә Газинур Гафиятуллинның туган көнен билгеләп үттеләр. Линейкада кадетлар Советлар Союзы Герое Газинур Гафиятуллинның биографиясен һәм батырлыгын искә төшерде, аның исемен Бөгелмә кадет мәктәбе йөртә.

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