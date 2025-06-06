Анатолий Картухин о развитии ИИ: «Сделал отчет о промышленности Тюменской области в GPT»

Тюменская область – кузница кадров, выдавшая стране эффективных государственных деятелей. Только XXI век пополнил кабмин такими крепкими политиками – Владимир Якушев, Семен Собянин, Валерий Фальков, Анна Попова, Евгений Марков.
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