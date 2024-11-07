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Внимание, Приграничье! Украина хочет впечатлить Трампа: ради денег в омут головой

Внимание, Приграничье! Украина хочет впечатлить Трампа: ради денег в омут головой

По данным Forbes, под удар могут попасть приграничные районы Брянской и Белгородской областей. Отмечается, что таким образом Киев надеется впечатлить США и убедить их в своей боеспособности, чтобы продолжать получать помощь.

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