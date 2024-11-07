Внимание, Приграничье! Украина хочет впечатлить Трампа: ради денег в омут головой

По данным Forbes, под удар могут попасть приграничные районы Брянской и Белгородской областей. Отмечается, что таким образом Киев надеется впечатлить США и убедить их в своей боеспособности, чтобы продолжать получать помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии