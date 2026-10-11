В Архангельске 15 октября пройдёт совместный приём жителей

Руководитель следственного отдела по Октябрьскому округу Сергей Рак, прокурор Архангельска Антон Филимонов и начальник городского УМВД Павел Кузьмин 15 октября проведут совместный приём горожан в порядке живой очереди.
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