Южный фронт: ВС РФ формируют второй огневой мешок под Работино

Между Работино и Вербовым ВС РФ срезали часть посадок и вплотную приблизились к формированию второго огневого мешка (первый так и сохраняется в самом населённом пункте Работино, а также к западу и востоку от него).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии