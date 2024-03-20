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Южный фронт: ВС РФ формируют второй огневой мешок под Работино

Южный фронт: ВС РФ формируют второй огневой мешок под Работино

Между Работино и Вербовым ВС РФ срезали часть посадок и вплотную приблизились к формированию второго огневого мешка (первый так и сохраняется в самом населённом пункте Работино, а также к западу и востоку от него).

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