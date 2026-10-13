Власти России сами допустили цифровой коллапс. С "Яндексом" придётся что-то решать

За четыре дня три дата-центра "Яндекса" в Рязанской, Калужской и Владимирской областях подверглись атакам беспилотников.
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