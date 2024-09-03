Анну Седокову переборщила с пластическими операциями, уверены поклонники

Певица Анна Седокова продолжает сталкиваться с трудностями в личной жизни. Артистка уже почти год не может наладить отношения с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, с которым она сочеталась браком в 2020 году.
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