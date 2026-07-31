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Картофельный завод под Орлом «выходит на финишную прямую»

Картофельный завод под Орлом «выходит на финишную прямую»

Андрей Клычков в ходе вечернего эфира анонсировал скорый запуск в Орловской области крупнейшего в стране завода по производству картофеля фри – совместного проекта сети «Вкусно – и точка» и агрохолдинга «Мираторг».

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