Картофельный завод под Орлом «выходит на финишную прямую»

Андрей Клычков в ходе вечернего эфира анонсировал скорый запуск в Орловской области крупнейшего в стране завода по производству картофеля фри – совместного проекта сети «Вкусно – и точка» и агрохолдинга «Мираторг».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии