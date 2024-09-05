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Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов

Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов

© Sputnik1,8K прочтений Сегодня Суть любой битвы одна: вы находите у противника слабое место и наносите удар в тот момент, когда он к этому не готов.

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