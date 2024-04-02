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Минприроды Новосибирска планирует экономить более полумиллиона рублей на охотничьих билетах

Минприроды Новосибирска планирует экономить более полумиллиона рублей на охотничьих билетах

В Новосибирской области, выделяющейся на фоне других регионов России переходом к цифровым разрешениям на охоту, наблюдается значительная экономия на отправке уведомлений, которые ранее рассылались в бумажных конвертах.

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