Минприроды Новосибирска планирует экономить более полумиллиона рублей на охотничьих билетах

В Новосибирской области, выделяющейся на фоне других регионов России переходом к цифровым разрешениям на охоту, наблюдается значительная экономия на отправке уведомлений, которые ранее рассылались в бумажных конвертах.
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