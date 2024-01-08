Российская диаспора в Барселоне выросла в полтора раза

Российская диаспора в Барселоне за полтора года выросла в полтора раза. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Барселоны опубликовала данные по составу населения, согласно которым число постоянно проживающих в городе иностранцев превысило 25% – их насчитали 1,7 млн.