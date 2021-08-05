Сказка для двоихПолитикаЖенщины чаще мужчин считают себя успешными Читаю исследование онлайн-сервиса SuperJob. Оказывается, женщины чаще мужчин считают себя успешными (62% против 57%).Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladНу да, и пост этот тоже написала УСПЕШНАЯ МРАЗЬ, которая за всю жизнь не принесла пользы НИ НА ОДНУ КОПЕЙКУ, но жрет из социальной кормушки ДВУМЯ РУКАМИ И ТРЕМЯ ГОРЛАМИ.АМАлиса МайскаяМужчины и женщины не в равном положении в части успеха: мужчине необходимо реализоваться в каком-то деле, в социальном и профессиональном плане, (не всегда дело в "добывании" материальных благ). Женщина же часто считает себя "успешной" уже на том основании, что родила ребенка, ( и часто, даже не важно, как она его растит, заботится и воспитывает, "онажемать" - программа выполнена).Комментировать
Свежие комментарии