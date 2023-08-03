Театр абсурда

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«Верните работу»: Уехавшие требуют переговоров с Москвой, чтобы вернуться к нормальной жизни и заработку

«Верните работу»: Уехавшие требуют переговоров с Москвой, чтобы вернуться к нормальной жизни и заработку

Всё внимание приковано к договорённостям. Идёт подсчёт очков, кто сколько раз кого обманул, кто сколько раз сдержал свои обещания, а если и не сдержал, то за какую конкретно цену.

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Комментарии
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Леонид Руси
Пусть в Казахстане гражданство просят, или Киргизии. Нам здесь предатели не нужны. Иглавное... они не просят, а требуют!
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12 час.
Наталия
А случись еще одна мобилизация, возникнет необходимость защищать Россию, что в современном мире вполне может произойти, и они снова разбегутся по разным углам, как тараканы? Пусть уж доживают свой век, там, куда сбежали.
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11 час.
Константин Котельников
Вы где, петух мокрозадый, увидели &quot;какашки&quot;?
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6 час.

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