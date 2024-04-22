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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ростислав Вергун о серии плей-офф с «Зенитом»: «Для нас это новая страничка, новый вызов»

«Для нас это новая страничка, новый вызов. Конечно, мы понимаем, что нам предстоит встреча с одной из сильнейших команд Лиги ВТБ, которая располагает большим количеством высококачественных игроков, и которую возглавляет один из лучших тренеров Европы.

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