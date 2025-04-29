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    не будут..Одессу будем брат...

Жители Одессы всё решили: На что "претендует Россия", объяснил Патрушев

Жители Одессы всё решили: На что "претендует Россия", объяснил Патрушев

Подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, отметив, что "наша страна уважает волеизъявление народа".

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