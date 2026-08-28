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ПВО за ночь уничтожила 512 украинских беспилотников в небе над Россией

ПВО за ночь уничтожила 512 украинских беспилотников в небе над Россией

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 512 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

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