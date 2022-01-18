Администрация города Красноперекопска уведомляет о проведенной работе по организации библиотечного обслуживания населения города Красноперекопска.

Причин создания Администрацией своей городской библиотеки несколько.Первая в том, что при выделении из бюджета муниципального образования городской округ Красноперекопск субсидии бюджету муниципального образования Красноперекопский район на софинансирование расходов по организации библиотечного обслуживания населения:а) библиотечный фонд (книги, периодические издания газет и журналов), приобретенный за счет средств бюджета города, не являлся собственностью городского округа;б) в выделяемых в безвозмездное пользование помещениях библиотек на территории города, пользователем не проводились ремонтные работы или обновления.