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Администрация города Красноперекопска уведомляет о проведенной работе по организации библиотечного обслуживания населения города Красноперекопска.

Администрация города Красноперекопска уведомляет о проведенной работе по организации библиотечного обслуживания населения города Красноперекопска.

Причин создания Администрацией своей городской библиотеки несколько.Первая в том, что при выделении из бюджета муниципального образования городской округ Красноперекопск субсидии бюджету муниципального образования Красноперекопский район на софинансирование расходов по организации библиотечного обслуживания населения:а) библиотечный фонд (книги, периодические издания газет и журналов), приобретенный за счет средств бюджета города, не являлся собственностью городского округа;б) в выделяемых в безвозмездное пользование помещениях библиотек на территории города, пользователем не проводились ремонтные работы или обновления.

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