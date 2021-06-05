Канделаки о Слуцком: «Иногда в азарте мужчинам не хватает такта и проступает женская склочность»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о словах главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, произнесенных в эфире Первого канала во время матча между сборными России и Болгарии (1:0).
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