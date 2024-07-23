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Психолог перечислила последствия злостного пренебрежения сном

Психолог перечислила последствия злостного пренебрежения сном

Пренебрежение сном ради более важных дел, недосыпание или неполноценный отдых могут обернуться серьезными последствиями для здоровья — от усталости и раздражительности до ухудшения памяти и развития деменции, предупредила 23 июля психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Юлия Лебедева.

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