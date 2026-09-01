В Кремле оценили речь Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС

В Кремле не расценивают выступление премьер-министра Армении Николы Пашиняна на армянском языке на Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как провокацию.
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Вот у себя дома пусть и трындел бы на нём. Наверняка во всяких пиндосиях и гейропах брешет по - ихнему.