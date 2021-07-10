РЕН ТВ Новости

194 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    И эту "пьеху" никто не будет жалеть, когда его сын проткнет ножом или еще чем, другого человека, обидевшись на него. ...Стас Пьеха не ста...
  • владимир буданов
    Разве это народ? Это хохлобыдляк ублюдочный и продажный!Пушков спрогнозир...
  • Adriana
    Особенно Бондаренко! Потому, что он им как бельмо в глазу! Правильный человек.А инсциниировать можно , все что угодно!100 тысяч в карао...

Британцы заявили, что Россия умрет от смеха при виде армии США в юбках

Британцы заявили, что Россия умрет от смеха при виде армии США в юбках

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Depositphotos. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают опубликованный накануне доклад Пентагона, где говорится о риске начала ядерной войны из-за России и Китая.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх