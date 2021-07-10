Британцы заявили, что Россия умрет от смеха при виде армии США в юбках

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Depositphotos. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают опубликованный накануне доклад Пентагона, где говорится о риске начала ядерной войны из-за России и Китая.
Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Depositphotos. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают опубликованный накануне доклад Пентагона, где говорится о риске начала ядерной войны из-за России и Китая.
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